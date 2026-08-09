اليابان تحذر من خطر اندلاع حرب نووية

حذرت ناجازاكي، اليوم الأحد، القوى النووية والدول التي تعتمد على الردع النووي، من تزايد خطر اندلاع حرب باستخدام الأسلحة النووية، تزامنا مع إحياء المدينة اليابانية الذكرى الحادية والثمانين للقصف الذري الأمريكي، معربة عن اعتزامها الحيلولة دون تكرار مثل هذه المأساة مجددا.

ونقلت وكالة أنباء "كيودو" اليابانية عن رئيس بلدية ناجازاكي، شيرو سوزوكي، قوله في إعلان السلام الذي تمت قراءته خلال مراسم إحياء الذكرى السنوية للهجوم على المدينة الواقعة في جنوب غرب البلاد، والذي جاء بعد ثلاثة أيام من القصف الذري لهيروشيما، إن "الأسلحة النووية ليست شرا لا بد منه بل شرا مطلقا، ولا يمكن أن تتعايش مع الإنسانية تحت أي ظرف".

وتأتي إحياء الذكرى هذا العام في ظل توترات جيوسياسية، في أعقاب الصراع الذي يشهده الشرق الأوسط، والحرب الروسية الأوكرانية.