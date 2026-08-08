ارتفاع حصيلة قتلى زلزال مقاطعة كوماموتو اليابانية إلى 39

ارتفعت حصيلة قتلى زلزال قوي ضرب مقاطعة كوماموتو، جنوب غرب اليابان، أواخر الشهر الماضي إلى 39 شخصا، بعد وفاة شخص آخر، طبقا لما ذكره مقر الاستجابة للكوارث التابع لحكومة المقاطعة اليوم السبت.

ومن بين إجمالي الوفيات، توفي 36 شخصا بشكل مباشر بسبب الزلزال الذي وقع في 28 يوليو، بينما يعتقد أن حالة وفاة شخص واحد، بسبب ضربة شمس لها صلة بالكارثة. وحالتا الوفاة المتبقيتين، فقد تم التحقيق فيهما للتحقق من صلات محتملة بالزلزال، حسب وكالة جي.جي.برس اليابانية للأنباء اليوم السبت.

وبلغ عدد المصابين بسبب الزلزال 205، في المقاطعة، منهم 23 مصابا بجروح خطيرة.

وكان زلزال بقوة 7.1 درجة قد ضرب اليابان أواخر الشهر الماضي.

وتتعرض اليابان للزلازل لأنها تقع في منطقة "حلقة النار" ووقع الزلزال الأكثر دموية عام 2011،، بقوة 9.0 درجة على مقياس ريختير وأدى إلى حدوث موجات مد عالية (تسونامي)، وأسفر عن وفاة أكثر من 18 ألف شخص وأضرار بالغة بمحطة فوكوشيما للطاقة النووية.