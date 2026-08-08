مسؤولة أوروبية تنتقد تعامل "ميتا "و"تيك توك" مع أزمة الهجرة إلى سبتة

انتقدت هينا فيركونين، رئيسة الشؤون الرقمية في الاتحاد الأوروبي، منصتي ميتا وتيك توك بسبب تعاملهما مع المعلومات المضللة، خلال أزمة الهجرة الأخيرة في جيب سبتة الإسباني، شمال أفريقيا، داعية إلى المزيد من مراقبة منصات التواصل الاجتماعي خلال الأزمات.

وعبر عشرات الآلاف من الأشخاص إلى سبتة من المغرب في أواخر الشهر الماضي، مما أدى إلى اكتظاظ المنطقة الصغيرة وإثارة نزاع سياسي حول حماية الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي.

ويبدو أن وسائل التواصل الاجتماعي لعبت دورا مهما في عمليات العبور الجماعي. وذكر العديد من المهاجرين أن مقاطع الفيديو والرسائل على منصات مثل تيك توك أشارت إلى أن الحدود التي عادة ما تخضع لحراسة مشددة ، تم فتحها بشكل مفاجئ.

وانتشرت شائعات بسرعة أيضا بأن أماكن الإقامة ستكون متاحة في سبتة وأن المهاجرين سيتمكنون من السفر إلى البر الرئيسي الإسباني.

ويعتزم الاتحاد الأوروبي مراقبة منصات التواصل الاجتماعي المشهورة عن كثب في مسعى للاستعداد بشكل أفضل لتطورات مماثلة.