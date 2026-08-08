قطار يسحب أماً وطفلها 45 متراً

أفادت وكالة الأنباء التشيكية (سي تي كيه)، أمس، بأن قطاراً كان يتحرك لمغادرة المحطة سحب أماً في جمهورية التشيك لمسافة نحو 45 متراً بعدما تشبثت بعربة طفلها الصغير التي علقت في باب إحدى عربات القطار.

وقالت المتحدثة باسم الشرطة، إيلونا جازدوسوفا، للوكالة، إن الحادث وقع في 22 يوليو، مشيرة إلى أن الضباط ناشدوا الجمهور ممن لديهم معلومات أو شهدوا الحادث الإدلاء بشهاداتهم.

وذكرت تقارير أن المرأة كانت قد نزلت من قطار إقليمي يسير على خط ديتشين - ليتفينوف في قرية حاج يو دوشكوفا الصغيرة، غربي أوستي ناد لابيم، وكانت على وشك إخراج عربة طفلها من عربة القطار.

وأُغلقت الأبواب قبل أن تتمكن من فعل ذلك، وبدأ القطار في التحرك. وفي حالة من اليأس، تشبثت بعربة الطفل التي كانت عالقة في باب عربة القطار شبه المفتوح.

ولم ينتبه سائق القطار إلى الأمر إلا بعد إشارات تحذيرية من مارة تصادف وجودهم وشاهدوا الحادث، ما دفعه إلى إيقاف القطار. وانتهى الحادث بدون وقوع إصابات خطيرة، إذ أُصيبت الأم بكدمات وسحجات متعددة، بينما لم يُصَب طفلها بأذى.