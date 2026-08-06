ترامب يهاجم الديمقراطيين بعد انتخابات ميشيغان

حول الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس الأربعاء خطاباً ​حول الاقتصاد إلى هجوم على الديمقراطيين التقدميين، معتبرا أن انتصاراتهم بالآونة الأخيرة ‌في الانتخابات التمهيدية تنذر ​بتحول خطير للحزب الديمقراطي قبل انتخابات التجديد النصفي في نوفمبر.

وجاءت زيارة ترامب إلى لاس فيجاس في إطار مساع مكثفة من البيت الأبيض لصرف الانتباه نحو نجاح المرشحين التقدميين.

وأمضى ترامب وقتا في التركيز ⁠على الأحكام الضريبية في حزمة الإنفاق التي طرحها الجمهوريون العام الماضي، بما في ذلك تدابير لإلغاء الضرائب على الإكراميات وأجور العمل الإضافي ودخل الضمان الاجتماعي للعديد من الأمريكيين. لكن انتصارات الديمقراطيين التقدميين في ولاية ميشيغان والانتخابات التمهيدية الأخرى للحزب الديمقراطي هيمنت على ‌حديث ترامب.

وقال إن الاشتراكيين الديمقراطيين يمثلون تهديدا شيوعيا يتسلل تدريجيا ويهددون بتدمير نمط الحياة الأمريكي.

وأضاف "أعتقد أنه التهديد الأكبر". ولا يُعرّف أي من المرشحين الديمقراطيين الفائزين في ميشيغان نفسه بأنه اشتراكي ‌ديمقراطي، لكن بعض المرشحين التقدميين الذين حققوا انتصارات في الانتخابات التمهيدية ‌السابقة يفعلون ذلك.

ويميل النظام الاشتراكي نحو سيطرة الدولة على الصناعات الكبرى مع السماح ‌ببعض الملكية الخاصة والأسواق.

واستغل ترامب الحدث لمهاجمة ​عبدول (عبد الرحمن) السيد، الذي فاز يوم الثلاثاء في ⁠الانتخابات التمهيدية للحزب الديمقراطي للترشح لمجلس الشيوخ عن ولاية ميشيغان، وسيواجه الجمهوري مايك روجرز المدعوم من ترامب في انتخابات نوفمبر

وندد السيد بمعاداة السامية قائلا إن انتقاد الهجوم الإسرائيلي على غزة واحتلالها للأراضي الفلسطينية ينبغي ألا يبرر معاداة السامية. وقاد الطبيب البالغ من ⁠العمر 41 عاما حملته الانتخابية داعيا إلى توفير الرعاية الصحية الشاملة وإنهاء المساعدات غير المشروطة لإسرائيل وإلغاء وكالة إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك التي تنفذ حملة ترامب الصارمة ضد الهجرة غير الشرعية.

وفي ظل تراجع شعبيته في استطلاعات الرأي، اشتكى ترامب من عدم حصوله على التقدير المناسب لسياساته.

وقال "لا أحصل على تقدير لأي شيء".

ويسعى الديمقراطيون إلى ‌جعل حرب إيران وارتفاع الأسعار قضيتين محوريتين في انتخابات التجديد النصفي..