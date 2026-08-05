بوتين يعيد هيكلة هيئة الإمداد اللوجستي لتعزيز العملية العسكرية في أوكرانيا

أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأربعاء، إعادة هيكلة هيئة الإمداد اللوجستي ووحدات أخرى تحت قيادة موحدة، في خطوة تهدف إلى تعزيز الحملة العسكرية الروسية في أوكرانيا.

وخلال اجتماع مع كبار القادة العسكريين، عين بوتين فاليري سولودتشوك قائدا للخدمات الخلفية "اللوجستية" بعد إعادة تنظيمها.

وقال بوتين، بحسب بيان صادر عن الكرملين، إنه يجب أن تعمل جميع خدمات الإسناد والدعم الخلفي "اللوجستية" في المستقبل "تحت قيادة واحدة".

وأضاف بوتين أن روسيا تعيد هيكلة قواتها المسلحة استنادا إلى الخبرة المكتسبة والمتطلبات العملياتية التي فرضتها الحرب في أوكرانيا.

وكان بوتين قد أصدر مؤخرا قرارا بزيادة حجم القوات المسلحة الروسية بواقع 25 ألف فرد، ليصل إجمالي عددها إلى 2.426 مليون جندي، من بينهم 1.535 مليون جندي في الخدمة الفعلية.

وشغل سولودتشوك سابقا منصب قائد قوات "المركز"، التي اضطلعت بدور رئيسي في غزو شرق أوكرانيا، وسيخلفه في هذا المنصب أندريه إيفاناييف.

وأشاد بوتين بقوات مجموعة "فوستوك" (الشرق)، مؤكدا أنها تحرز تقدما ميدانيا بوتيرة نشطة تستحق أعلى درجات التقدير.

كما أعلن بوتين، خلال الاجتماع، تكليف دينيس ليامين بقيادة قوات الأنظمة غير المأهولة الروسية، وهي إحدى التشكيلات العسكرية التي أنشأتها روسيا حديثا.