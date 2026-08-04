تركيا تطالب بتوفير ملاحة آمنة في البحر الأسود بعد تعرض سفنها لهجوم بطائرة مسيرة

قالت وزارة الخارجية التركية في منشور على صفحتها على منصة التواصل الاجتماعي إكس: "يجب على جميع الأطراف المعنية، ولا سيما الأطراف المتحاربة، تنفيذ تدابير ملموسة لضمان سلامة الملاحة في البحر الأسود".، حسبما أفادت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الثلاثاء.

وأشارت الوزارة إلى أن مجموعة من أفراد الطاقم، من بينهم مواطنون أتراك، أصيبوا بعد هجمات بطائرات مسيرة استهدفت السفينتين التركيتين "يشار" و"ناديجدا".

ونقلت بلومبرج عن بيان الوزارة القول:" يساورنا قلق بالغ إزاء امتداد الحرب بين روسيا وأوكرانيا بشكل أكبر إلى البحر الأسود".

وقال مسؤولون حكوميون، أمس الاثنين، إن ثلاثة، على الأقل، من أفراد طاقم سفينة شحن تركية أصيبوا بجروح خطيرة في هجوم بطائرة مسيرة استهدف السفينة في البحر الأسود.

ونقلت وسائل إعلام محلية عن المديرية العامة للشؤون البحرية التركية أن السفينة "ناديجدا" تعرضت للهجوم على بعد نحو 20 ميلا بحريا (37 كيلومترا) من ميناء نوفوروسيسك الروسي، بينما كانت في طريقها إلى مدينة سامسون التركية.

ولم تحدد المديرية الجهة المسؤولة عن الهجوم.

وأضافت التقارير أن البحرية الروسية نقلت جميع أفراد الطاقم البالغ عددهم 23 شخصا إلى ميناء نوفوروسيسك.

وشهدت الأسابيع الأخيرة تصاعدا في الهجمات التي تشنها كل من أوكرانيا وروسيا على حركة الملاحة في البحر الأسود.