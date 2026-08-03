النفط يتراجع 5 % في بداية تداولات الاثنين

تراجعت أسعار النفط بمقدار أربعة دولارات للبرميل اليوم الاثنين بعد أن أرجأ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ‌شن هجوم جديد على إيران، سعيا للتوصل إلى اتفاق سريع من شأنه وقف طموحات طهران النووية وإعادة فتح مضيق هرمز.

وبحلول الساعة 2352 بتوقيت جرينتش، انخفضت العقود الآجلة لخام برنت 4.08 دولار أو 4.64 بالمئة، إلى 83.85 دولار للبرميل. ونزل خام غرب ⁠تكساس الوسيط الأمريكي 4.01 دولار أو 4.74 بالمئة إلى 80.66 دولار للبرميل. وكان كلا العقدين قد قفزا بأكثر من 20 بالمئة الشهر الماضي بعد استئناف القتال بين الولايات المتحدة وإيران، وفي ‌ظل تصاعد المخاوف الأمنية جراء الهجمات على عدة ناقلات نفط في حول سلطنة عُمان، مما أدى إلى إثناء شركات الشحن عن ‌دخول الخليج لتحميل النفط.

وفي إشارة إلى تراجع حدة ‌التوتر، قال ترامب في وقت متأخر من يوم السبت ‌على منصة تروث سوشال :"إن ‌إيران ودولا أخرى في الشرق الأوسط طلبت مهلة لإتمام اتفاق من شأنه أن يؤدي إلى إعادة فتح ‌المضيق الحيوي "بشكل فوري وكامل وشامل" و"إنهاء التهديد النووي ⁠الإيراني".

وقال توني سيكامور، محلل السوق في آي جي "ينصب التركيز الأكبر على ما إذا كان هذا الأسبوع سيتحول إلى تكرار لما حدث الأسبوع ⁠الماضي، مع تلاشي ⁠الآمال في التوصل إلى اتفاق في ظل تمسك إيران بموقفها واستمرارها في استغلال سيطرتها على المضيق، ربما من خلال شن ⁠هجوم على قاعدة أمريكية أو ناقلة نفط تعبر الممر المائي".

وأمس الأحد، وافقت مجموعة أوبك+ على زيادة حصص إنتاج النفط بنحو 188 ألف برميل يوميا اعتبارا من سبتمبر ، في خطوة تكمل إلغاء جزء من التخفيضات الطوعية في ‌الإنتاج.