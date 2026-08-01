روبيو: أي صراع أمريكي صيني سيكون كارثياً على العالم





قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو في مقابلة مع شبكة /فوكس نيوز/ "إن أي صراع بين الولايات المتحدة والصين، سواء كان اقتصاديا أو عسكريا، سيكون كارثيا على البلدين وعلى العالم أجمع".

وذكرت /فوكس نيوز/أن روبيو كان يجيب عن سؤال حول السيناريو المحتمل في حال ظهرت مؤشرات على رغبة صينية في غزو تايوان، حسبما ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء.

وأضاف روبيو في مقطع من المقابلة: "لذا يتعين علينا إدارة ذلك، لكن لا يمكننا الانسحاب أو التنازل عن مصالحنا الوطنية".

وأوضح أن كل إدارة أمريكية تواجه ضرورة الموازنة بين "قوتين متنافستين" إزاء الصين.

ومن المقرر أن تبث قناة /فوكس نيوز/ المقابلة كاملة في تمام الساعة التاسعة من مساء اليوم.