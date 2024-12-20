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العالم

سلطات التحقيق بكوريا الجنوبية تطلب من يون المثول للاستجواب في 25 ديسمبر

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رويترز

  قال فريق مشترك من سلطات إنفاذ القانون الذي يحقق في قضية مرسوم فرض الأحكام العرفية يوم الجمعة إنه طلب من الرئيس يون سيوك يول المثول للاستجواب الأسبوع المقبل بشأن تورطه في فرض الأحكام العرفية الفاشل. وذكرت وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية أن الفريق أرسل استدعاءً إلى يون ليمثل للاستجواب في الساعة 10 صباح يوم الأربعاء المقبل(0100 بتوقيت جرينتش)، وفقًا لما ذكره أحد المسؤولين.

وكان هذا هو الطلب الثاني للاستدعاء الذي يوجهه فريق التحقيق إلى يون بعد رفضه التعاون مع الاستدعاء الأول في وقت سابق من هذا الأسبوع.