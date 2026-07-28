نتانياهو: عقدت اجتماعاً ممتازاً مع صديقي ترامب

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو إنه عقد اجتماعا "ممتازا" مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في البيت الأبيض الثلاثاء، ركّزا خلاله على "الهدف المشترك" المتمثل في عدم حيازة إيران سلاحا نوويا.

وقال نتانياهو في كلمة مصوّرة: "أنهيت للتو اجتماعا ممتازا مع الرئيس ترامب"، تخلله "حديث طبعه... الفهم المشترك لهدفنا المشترك: ضمان ألا تحصل إيران على أسلحة نووية".

وأضاف بشأن اللقاء الأول بينهما منذ بدء بلديهما الحرب على إيران في فبراير "كانت هذه إحدى أفضل المباحثات على الإطلاق التي أجريها مع الرئيس الأمريكي، صديقنا دونالد ترامب".