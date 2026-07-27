إطلاق نار خارج القنصلية الأمريكية في تورونتو

أفادت الشرطة ​الكندية بوقوع إطلاق نار خارج ‌القنصلية ​الأمريكية في وسط مدينة تورونتو في وقت مبكر من صباح اليوم الاثنين، دون وقوع إصابات، في ثاني واقعة من نوعها هذا ⁠العام.

وأضافت الشرطة، التي تنبهت إلى الواقعة بعد سماع دوي إطلاق نار، أنها عثرت على أدلة ‌تشير إلى إطلاق رصاصة واحدة على الأقل من سلاح ناري خارج ‌المبنى الواقع في يونيفرستي أفينو.

وقالت ‌الشرطة في منشور على منصة ‌إكس إن ‌سيارة سيدان بيضاء شوهدت وهي تغادر مكان الواقعة، ​مضيفة أنه ‌لم ترد ​تقارير عن إصابات.

وقال ⁠مراسل رويترز من مكان الواقعة إن الشرطة طوقت المنطقة المحيطة بالمبنى.وأطلقت ​عدة ⁠طلقات ⁠نارية على المبنى نفسه في العاشر من مارس.

وجاءت تلك ⁠الواقعة بعد ثلاث وقائع منفصلة شهدت إطلاق نار على معابد يهودية في منطقة تورونتو.