روسيا مستعدة للنظر في أفكار جديدة بشأن السلام مع أوكرانيا





قالت المتحدثة ‌باسم ​وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا اليوم الاثنين إن موسكو مستعدة للنظر في ⁠الأفكار والمقترحات الجديدة المتعلقة بعملية السلام مع أوكرانيا. وجاءت هذه ‌التصريحات بعد أن أفاد مصدر ‌أوكراني لرويترز الأسبوع الماضي بأن ‌مسؤولين أمريكيين ‌وأوكرانيين كانوا ‌يناقشون مقترحا بوقف الضربات الجوية ​لعرضه ‌على ​نظرائهم الروس ⁠ضمن جولة جديدة من محادثات السلام.

وكان ​الكرملين ⁠أعلن في ⁠وقت سابق اليوم أنه ⁠لم يطلع على أي معلومات محددة بشأن مقترحات سلام جديدة قبل الاجتماع ‌المقرر عقده غدا الثلاثاء في ​واشنطن بين الرئيسين الأمريكي دونالد ترامب والأوكراني فولوديمير زيلينسكي.