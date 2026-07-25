إجلاء أكثر من 70 ألف شخص بسبب حرائق الغابات في إسبانيا

اضطر أكثر من 70 ألف شخص إلى الفرار من منازلهم اليوم السبت بسبب حرائق الغابات بالقرب من العاصمة الإسبانية مدريد.

وقال ممثل الحكومة الإسبانية في مدريد فرانسيسكو مارتن أجويري ، للصحفيين إنه تم إجلاء 38 ألف مقيم في مقاطعة أفيلا الواقعة شمال غرب مدريد.

كما تم إجلاء 35 ألف شخص آخرين في المنطقة المحيطة بالعاصمة.

ووفقا لتقارير في وسائل الإعلام الإسبانية، نقلا عن وزارة الداخلية، هناك أيضاً أكثر من 20 ألف شخص غير قادرين على مغادرة منازلهم بسبب الحرائق.

وكانت حكومة رئيس الوزراء بيدرو سانشيز قد أعلنت أمس الجمعة "حالة الطوارئ ذات الأهمية الوطنية" في منطقة العاصمة الكبرى وفي أفيلا.

ووفقا لهيئة الإذاعة العامة الإسبانية، هذه هي المرة الأولى في إسبانيا التي يتم فيها إعلان مثل هذه الحالة بسبب حرائق الغابات.