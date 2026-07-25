الجمعية العامة للأمم المتحدة تمدد ولاية مفوض حقوق الإنسان تورك 4 سنوات





صوتت الجمعية ‌العامة ​للأمم المتحدة الجمعة بأغلبية ساحقة لصالح تمديد ولاية مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، ⁠فولكر تورك، أربع سنوات أخرى، على الرغم من معارضة روسيا ‌وإسرائيل والولايات المتحدة.

وكانت أغلبية كبيرة من ‌أعضاء الجمعية العامة البالغ ‌عددهم 193 دولة صوتت ‌في وقت ‌سابق لرفض اقتراح روسي مضاد ​لتمديد ولاية ‌تورك لأكثر ​من شهرين ⁠بقليل حتى نهاية عام 2026. وكان الأمين ​العام ⁠للأمم المتحدة ⁠أنطونيو جوتيريش اقترح فترة الولاية الثانية لتورك ⁠عندما تنتهي فترته الحالية في أكتوبر. وسبق أن عمل تورك عن كثب مع ‌جوتيريش الذي يختتم ولايته الثانية أمينا ​عاما للمنظمة الدولية في ديسمبر.