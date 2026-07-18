4 سفن مسجلة في الفلبين تعبر مضيق هرمز منذ 24 يونيو





ذكرت وزارة الشؤون الخارجية الفلبينية اليوم السبت أن أربع سفن مسجلة في الفلبين ، على متنها 81 بحارا فلبينيا عبرت بأمان مضيق هرمز وخرجت من منطقة النزاع في منطقة الخليج.

وأضافت الوزارة أن السفن، وهي تحديدا "إم.في" ويسترن دونكاستر و"إم.في" فيفيان تريدر و"إم.في" لينج تريدر و"إم.في" إيفا فوجي، مرت عبر المضيق في الفترة بين 24 يونيو والأول من يوليو، حسب وكالة أنباء الفلبين اليوم السبت.

وتابعت الوزارة أن "البحارة الفلبينيين الـ81 الذين كانوا على متن السفن الأربع سالمون الآن واستأنفوا مهامهم البحرية المعتادة، بينما انتهز البعض الفرصة للعودة إلى أسرهم".