زيلينسكي يدعو إلى "الوحدة" بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة

دعا الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، اليوم الخميس، إلى الدعم المشترك من جانب الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة فور عودة الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب لتولي مهام منصبه.

وقال زيلينسكي، لدى وصوله إلى اجتماع القادة الأوروبيين الذي سيحضره كضيف، "نحن بحاجة ماسة إلى الوحدة بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، ودول أوروبا. هذا مهم للغاية".

وأضاف زيلينسكي "نحن بحاجة إلى هذه الوحدة لتحقيق السلام"، مؤكدا أن الولايات المتحدة وأوروبا يمكنهما سويا "إيقاف [الرئيس الروسي فلاديمير] بوتين حقا وإنقاذ أوكرانيا".

وقال زيلينسكي إنه يعتزم مناقشة دعم واشنطن مع ترامب بمجرد عودته إلى منصبه لأن الاضطرار إلى الاستغناء عن الدعم الأمريكي سيكون "صعبا للغاية".