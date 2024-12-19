زعماء الاتحاد الأوروبي سيبعثون "برسالة واضحة" إلى ترامب بشأن أوكرانيا في قمتهم الليلة

يسعى زعماء الاتحاد الأوروبي إلى إرسال "رسالة واضحة" إلى الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب في قمة تعقد اليوم الخميس بشأن دعمهم المتواصل لأوكرانيا وسيناقشون أيضا التحديات الأمنية والاقتصادية التي تفرضها عودته للبيت الأبيض.

كما سيستضيف الزعماء الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في مستهل محادثاتهم في بروكسل وسيعيدون التأكيد على "التزامهم الراسخ" بدعم أوكرانيا "مهما طال الوقت"، وذلك وفقا لمسودة بيان ختامي للقمة.

ودعا ترامب مرارا إلى نهاية سريعة لحرب أوكرانيا الدائرة منذ ما يقرب من ثلاث سنوات، وقال يوم الاثنين إن على زيلينسكي أن يستعد للتوصل إلى اتفاق سلام مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لكنه لم يوضح إن كان ذلك يعني أنه يقصد تنازل كييف عن أراض لموسكو في إطار مفاوضات للتوصل إلى تسوية.

وذكرت مسودة البيان الختامي لقمة الاتحاد الأوروبي "لا يجب أن تنتصر روسيا" وأشارت إلى أن أي مبادرة بشأن أوكرانيا يجب أن تتضمن مشاركة كييف.

ووصف دبلوماسي أوروبي مسودة البيان بأنها تبعث "برسالة واضحة إلى الولايات المتحدة".

كما سيناقش زعماء الاتحاد الأوروبي العلاقات الأوسع نطاقا مع الولايات المتحدة وسط مخاوف من نشوب حرب تجارية محتملة عبر الأطلسي.

وقال ترامب من قبل إن الاتحاد الأوروبي "سيدفع ثمنا باهظا" برسوم جمركية لعدم شرائه ما يكفي من الصادرات الأمريكية. وتعهد بالفعل بأن يفرض رسوما جمركية على أكبر ثلاثة شركاء تجاريين لبلاده وهم كندا والمكسيك والصين. وبالتالي يدرك الاتحاد الأوروبي أنه لن يستثنيه من ذلك.