رئيس أوكرانيا: ينبغي حث الحلفاء على تنفيذ اتفاقات الأسلحة بسرعة





​قال الرئيس الأوكراني ‌فولوديمير زيلينسكي ​اليوم السبت إن الدبلوماسية الأوكرانية يجب أن تركز على حث ⁠حلفاء كييف على تنفيذ اتفاقات توريد الأسلحة ‌بسرعة أكبر.

وذكر زيلينسكي في خطابه ‌المسائي المصور "أعمل على إجراء تغييرات ‌في الجهود ‌الدبلوماسية الأوكرانية. ‌نحن بحاجة إلى ​مستوى جديد من ‌التعاون ​مع شركائنا ⁠لضمان تنفيذ الاتفاقات المتعلقة ​بتوريد الأسلحة".

وأضاف "يجب ⁠تنفيذ الاتفاقات ⁠التي توصل إليها قادة ⁠الدول بسرعة أكبر وبالكامل"، مشيرا إلى أن هذا ينطبق على التعاون ‌مع الولايات المتحدة بشأن ترخيص ​لإنتاج أنظمة الدفاع الجوي