رئيس أوكرانيا: ينبغي حث الحلفاء على تنفيذ اتفاقات الأسلحة بسرعة

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي اليوم السبت إن الدبلوماسية الأوكرانية يجب أن تركز على حث حلفاء كييف على تنفيذ اتفاقات توريد الأسلحة بسرعة أكبر.
وذكر زيلينسكي في خطابه المسائي المصور "أعمل على إجراء تغييرات في الجهود الدبلوماسية الأوكرانية. نحن بحاجة إلى مستوى جديد من التعاون مع شركائنا لضمان تنفيذ الاتفاقات المتعلقة بتوريد الأسلحة".
وأضاف "يجب تنفيذ الاتفاقات التي توصل إليها قادة الدول بسرعة أكبر وبالكامل"، مشيرا إلى أن هذا ينطبق على التعاون مع الولايات المتحدة بشأن ترخيص لإنتاج أنظمة الدفاع الجوي