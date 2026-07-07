هل عاش البشر بلا حروب؟.. فترات سلام منسية في تاريخ البشرية

تتصارع الدول وتنشأ الحروب والصراعات، وكأن قدر البشرية المحتوم أن لا يمر يوم بسلام، فرائحة البارود لا تغادر كوكبنا، ونحيب البكاء على القتلى لا يتوقف، ورغم ذلك يتبادر إلى الذهن عدة أسئلة: هل حلت على البشرية فترة زمنية سكت فيها صوت السلاح؟ هل نعمت البشرية بفترة من السلم؟ كيف كانت الصراعات في بداية عمارة الأرض قبل ظهور الممالك والدول؟ وغيرها.

يرى علماء التاريخ والأنثروبولوجيا أن المجتمعات البشرية الأولى التي عاشت على الصيد وجمع الثمار شهدت مستويات محدودة من العنف مقارنة بالعصور اللاحقة وفق livescience.

فقبل ظهور الزراعة والاستقرار الدائم، كانت الجماعات صغيرة ومتنقلة، ولم تكن تمتلك الموارد أو التنظيم الذي يسمح بشن حروب واسعة النطاق.

تشير الدراسات الأثرية إلى ندرة الأدلة على إصابات مرتبطة بالحروب قبل نحو 8000 عام قبل الميلاد، بينما بدأت آثار العنف الجماعي بالظهور بشكل أكبر مع انتقال البشر إلى المجتمعات الزراعية المستقرة.

غياب الحروب المنظمة لا يعني أن العنف لم يكن معدوماً، فقد اكتشف علماء الآثار أدلة على مواجهات دموية بين جماعات بشرية قديمة، من بينها موقع ناتاروك في كينيا، حيث عُثر على هياكل عظمية عمرها نحو 10 آلاف عام تحمل آثار إصابات قاتلة، كما كشفت مقبرة جبل الصحابة في السودان عن رفات عمرها نحو 13 ألف عام عليها علامات تشير إلى تعرض أصحابها لهجمات عنيفة.

رغم ذلك، لا يصنف الباحثون هذه الحوادث باعتبارها حروباً بالمعنى التقليدي، لأن الحرب عادة تُعرّف بأنها عنف منظم تديره جماعة سياسية أو دولة، أو صراع واسع يؤدي إلى سقوط أعداد كبيرة من الضحايا، وهذا النوع من التنظيم لم يكن موجوداً في المجتمعات البشرية الأولى التي كانت تتكون من مجموعات صغيرة.

مع ظهور الممالك والإمبراطوريات، أصبحت الحروب أكثر انتشاراً، وأصبحت جزءاً أساسياً من التاريخ السياسي للبشرية، فقد خاضت الإمبراطوريات الكبرى صراعات مستمرة على الأراضي والموارد والنفوذ، وأصبحت فترات السلام غالباً مرتبطة بوجود قوة مهيمنة قادرة على فرض الاستقرار، مثل فترة "السلام الروماني" التي سادت خلال هيمنة الإمبراطورية الرومانية على مناطق واسعة.

ورغم أن الحرب كانت القاعدة العامة عبر التاريخ، فإن بعض الفترات شهدت استقراراً نسبياً بين القوى المتنافسة، ففي الشرق الأوسط القديم، بين عامي 1400 و1200 قبل الميلاد تقريباً، تمكنت مصر والإمبراطورية الحثية من تجنب الحروب الكبرى عبر الاعتراف المتبادل بالقوة وإبرام المعاهدات السياسية.

كما شهدت العلاقات بين الإمبراطورية الرومانية وبلاد فارس فترة طويلة من الهدوء النسبي خلال ما يعرف بـ"القرن الخامس الطويل" بين عامي 387 و501 ميلادية، عندما تراجعت المواجهات المباشرة بسبب التحديات الخارجية وظهور آليات جديدة للتعامل بين الطرفين.

وفي شرق آسيا، تمكنت الصين وكوريا واليابان من الحفاظ على فترة طويلة من الاستقرار بين عامي 1600 و1850 تقريباً، في وقت كانت فيه أوروبا تشهد صراعات متواصلة بين القوى الكبرى.

كما حافظ اتحاد هاودينوسوني بين قبائل الإيروكوا في أمريكا الشمالية على السلام النسبي لنحو ثلاثة قرون من خلال إنشاء نظام سياسي مشترك أنهى عقوداً من الصراعات.

ويرى المؤرخون أن السلام ليس حالة غياب دائم للحرب، بل غالباً نتيجة توازن بين القوى أو وجود مصالح مشتركة تجعل الصراع أقل فائدة من التعاون، فالحروب مكلفة وخطرة، ولذلك تلجأ الدول والجماعات أحياناً إلى الاتفاقات والتحالفات عندما تدرك أن المواجهة قد تضر بجميع الأطراف.

تكشف دراسة تاريخ البشرية أن الإنسان لم يعرف عالماً خالياً تماماً من العنف، لكنه عرف فترات طويلة تمكن فيها من تجنب الحروب الكبرى، فالحرب كانت ظاهرة متكررة في التاريخ، لكنها لم تكن قدراً محتوماً في كل العصور، إذ أثبتت التجارب الإنسانية أن التوازن السياسي والتعاون يمكن أن يصنعا فترات من السلام حتى بين أكثر القوى تنافساً.