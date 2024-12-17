ترامب يختار دبلوماسياً معروفاً بانتقاده للصين سفيراً لليابان

قال الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب أمس الاثنين إنه اختار جورج جلاس المصرفي السابق والدبلوماسي المعروف بانتقاداته للصين ليكون سفيرا للولايات المتحدة لدى اليابان.

وقال ترامب في منشور على موقع تروث سوشيال "في ولايتي الأولى، كان جورج سفيرا للولايات المتحدة في البرتغال. وبصفته رئيسا سابقا لبنك استثماري، سيوظف جورج براعته في مجال الأعمال في منصب السفير".

وخلال فترة عمله في لشبونة من 2017 إلى 2021، اكتسب جلاس شهرة لتحذيره من استثمارات بكين في القطاعات الاستراتيجية في البرتغال وسوء تعاملها مع جائحة كوفيد-19.

ويأتي اختياره وسط توتر العلاقات بين طوكيو وبكين بشأن مجموعة من القضايا منها التجارة والنزاعات الإقليمية.