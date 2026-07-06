ارتفاع عدد قتلى زلزالي فنزويلا إلى 3342





أظهرت ​بيانات نشرتها وزارة ‌الإعلام الفنزويلية الأحد أن عدد قتلى الزلزالين الذين ضربا فنزويلا ارتفع إلى 3342. وتشير ⁠الحصيلة الجديدة أيضا إلى أن عدد المصابين بلغ 16470 ‌شخصا، بينما ارتفع عدد المشردين إلى 17345 ‌شخصا.

وفي وقت سابق من ‌اليوم، دافعت ديلسي ‌رودريجيز القائمة ‌بأعمال الرئيس في فنزويلا، في ​خطاب بمناسبة ‌مرور ​215 عاما ⁠على استقلال فنزويلا، عن الإجراءات التي اتخذتها ​الحكومة ⁠في ⁠أعقاب الزلزالين، وسط تزايد الإحباط إزاء ما ⁠وصفه الكثيرون بأنه استجابة متأخرة وغير كافية للكارثة. وقالت رودريجيز إنها نشرت قوات الأمن ‌على الفور وأعلنت عن إنشاء وحدة ​عسكرية جديدة للمساعدة في التعامل مع حالات الطوارئ والكوارث.