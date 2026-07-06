مسؤول أمريكي: استحواذ الولايات المتحدة على جرينلاند هو الحل الوحيد

قال مسؤول أمريكي رفيع المستوى، اليوم الأحد، إن استحواذ الولايات المتحدة على جرينلاند يُعد حاليا الطريقة الوحيدة لمعالجة المخاطر الأمنية طويلة الأمد المحيطة بالجزيرة المغطاة بالجليد، والتي تتبع لمملكة الدنمارك.

وأوضح قائلا: "لا نزال نعتقد أن ذلك هو أفضل طريقة لتلبية احتياجات حلف شمال الأطلسي (الناتو) الدفاعية فيما يتعلق بجرينلاند"، وذلك في تصريح للصحفيين قبيل قمة الناتو المقررة يومي الثلاثاء والأربعاء في تركيا.

ومع ذلك، لفت المسؤول إلى أن هناك خيارات أخرى ما تزال قيد الدراسة، وإن كان لم يوضح ماهية تلك الخيارات.

وأشار المسؤول الحكومي الرفيع إلى أن هناك نشاطا بحريا مكثفا في المنطقة المحيطة بجرينلاند، وأكد أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يسعى إلى إيجاد حل طويل الأمد يتجاوز فترة رئاسته.

وأضاف: "في الوقت الراهن، فإن الحل الوحيد الذي توصلنا إليه لمعالجة ذلك هو أن تستحوذ الولايات المتحدة على جرينلاند."