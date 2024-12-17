روسيا وأمريكا تتبادلان الإخطار بإطلاق صواريخ باليستية عابرة للقارات

ذكرت وكالات أنباء روسية نقلا عن سيرجي كاراكاييف قائد قوات الصواريخ الاستراتيجية الروسية إن موسكو وواشنطن تخطر إحداهما الأخرى بعمليات إطلاق الصواريخ الباليستية العابرة للقارات المخطط لها.

ونقلت وكالة الإعلام الروسية عن كاراكاييف قوله في مقابلة مع صحيفة كراسنايا زفيزدا التابعة لوزارة الدفاع "تبلغ روسيا الاتحادية الجانب الأمريكي قبل 24 ساعة على الأقل بأي عملية إطلاق مخطط لها لصواريخ باليستية عابرة للقارات وصواريخ باليستية تطلق من غواصات".

وأضافت "تقدم الولايات المتحدة الأمريكية أيضا معلومات مماثلة. يجب أن يتضمن هذا الإخطار تاريخ الإطلاق المخطط له وموقع الإطلاق ومنطقة تأثير الرأس الحربي".