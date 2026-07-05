إيطاليا ترفع إنفاقها الدفاعي 17 مليار يورو

من المحتمل أن ترفع إيطاليا من حجم إنفاقها العسكري والأمني ​​بنحو 17 مليار يورو (19.4 مليار دولار) على مدار عامين، في خطوة متوقعة في إطار سعيها لتحقيق هدف حلف شمال الأطلسي (الناتو) الخاص برفع الإنفاق بنسبة 5% بحلول منتصف العقد المقبل، بحسب ما أوردته ذكرته صحيفة "ريبوبليكا" الإيطالية.

ونقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء عن الصحيفة القول إن الخطة من شأنها أن ترفع التكلفة إلى نحو 35ر3% من إجمالي الناتج المحلي في عام 2028، بالمقارنة مع النسبة الحالية التي تقدر بـ 8ر2%، وذلك بالإشارة إلى التزامات تستعد رئيسة الوزراء جورجا ميلوني لعرضها في قمة حلف الناتو المقررة هذا الأسبوع في أنقرة.

وأوضحت "ريبوبليكا" أن حكومة ميلوني تبحث حاليا رفع الإنفاق العسكري في عامي 2027 و2028، على أن يكون معظم حجم الزيادة في العام الثاني.

جدير بالذكر أن ذلك من شأنه أن يقرب إيطاليا من تحقيق أهداف التحالف الدفاعي الجديدة، مع زيادة الضغط على ميزانيتها، التي تعاني بالفعل بسبب القواعد المالية الخاصة بالاتحاد الأوروبي.