الهند تطالب "ميتا" بمحو المحتوى المسيء للأطفال من انستغرام

طالبت الهند شركة ميتا بمحو المحتوى المسيء المتضمن أطفالا من منصاتها وتشمل انستغرام، فيما يعد أحدث مشكلة تنظيمية تواجهها الشركة الأمريكية الكبرى للتكنولوجيا.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن وزارة التكنولوجيا الهندية طالبت في وقت متأخر من أمس السبت شركة ميتا بوقف جميع الإعلانات و غيرها من المحتويات التي تنطوي على إساءة واستغلال للأطفال، وذلك وفقا لما قاله أشخاص على صلة بالأمر.

وأضاف الأشخاص أن الوزارة طلبت أيضا تقديم رد مفصل للحكومة خلال الأسبوع المقبل.

وكان تحقيق لهيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) نٌشر الجمعة الماضية قد كشف استخدام مواد مسيئة للأطفال في بعض الاعلانات على منصة انستغرام في الهند.