الولايات المتحدة تتوقع قمة "ناجحة للغاية" لحلف الناتو





وا أعربت الولايات المتحدة اليوم الأربعاء عن تفاؤلها بنجاح قمة حلف شمال الاطلسي (الناتو) التي ستعقد الأسبوع المقبل في انقرة.

وقال سفير الولايات المتحدة في حلف الناتو ماثيو ويتاكر خلال مؤتمر صحفي افتراضي مع الصحفيين: "نحن مستعدون لعقد قمة ناجحة للغاية هذا العام، لأن العام الماضي كان غير مسبوق وكان له أهمية كبيرة".

وقال ويتاكر إن الاجتماع في أنقرة سيركز على تقييم تنفيذ الالتزامات الدفاعية المتفق عليها في قمة العام الماضي في لاهاي.

وأضاف أن القدرات الدفاعية بشكل خاص يجب أن تخضع لتقييم دقيق، مشددا على أن القضية تتجاوز مجرد زيادة الإنفاق.

وتابع "في النهاية، يتعلق الأمر بالقدرات التي يتم شراؤها بهذا الإنفاق، والتي يجب أن تدعم تحول العبء الحالي الذي يحدث هنا في أوروبا."

وتضغط الحكومة الأمريكية منذ بعض الوقت على الأوروبيين لدفعهم إلى تحمل المزيد من المسؤولية عن قدراتهم الدفاعية.