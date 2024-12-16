اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي يناقش الأزمات العالمية المتزايدة

من المقرر أن يجتمع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في بروكسل اليوم الاثنين، مع إدراج التطورات الأخيرة في سوريا وجورجيا على جدول الأعمال، إلى جانب الحروب في أوكرانيا والشرق الأوسط، وكذلك الوضع السياسي في بيلاروسيا.

ومن المتوقع أن يعتمد الوزراء الجولة الخامسة عشرة من العقوبات الجديدة على روسيا منذ بدء الحرب في أوكرانيا في فبراير 2022، والتي تستهدف أسطول الظل الروسي من ناقلات النفط.

ومن المتوقع أن ينضم وزير الخارجية الأوكراني أندريه سيبيها إلى نظرائه في التكتل عبر الفيديو لعرض تحديث عن الوضع في ساحة المعركة، حيث تتصاعد المناقشات حول إمكانية مشاركة الاتحاد الأوروبي في مهمة حفظ سلام محتملة.

وتجري أيضا مناقشة فرض عقوبات على الحكومة الجورجية، بعد أن واجهت الشرطة المظاهرات المؤيدة لأوروبا بعنف واعتقالات جماعية. كما سيجري مناقشة نتائج الانتخابات الرئاسية في جورجيا.

وتشمل الإجراءات المحتملة فرض حظر سفر من الاتحاد الأوروبي على المسؤولين عن الأحداث الأخيرة وتجميد الأصول التي يمتلكونها داخل التكتل.

ومن المقرر أيضا فرض تدابير مماثلة على المزيد من الشخصيات أو الكيانات البيلاروسية قبيل الانتخابات القادمة والتي من المتوقع أن يتم فيها إعادة انتخاب الرئيس ألكسندر لوكاشينكو، بعد حملة قمع عنيفة على المعارضة في البلاد عام 2020.

وسيترأس الاجتماع لأول مرة الممثلة العليا الجديدة للسياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي كايا كالاس التي ستناقش أيضا الوضع في سوريا بعد أن سيطر تحالف المعارضة بقيادة "هيئة تحرير الشام"، وهي جماعة مصنفة على إنها "إرهابية" وليس للاتحاد الأوروبي أي اتصال رسمي بها، على دمشق.

كما سيبحث الوزراء الوضع في الدول المجاورة لسوريا، حيث تطبق إسرائيل ولبنان هدنة هشة، وتواصل إسرائيل هجماتها على غزة.