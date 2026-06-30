ليست خرسانة ولا إسفلت.. ما سر قوة أسطح حاملات الطائرات؟

قد يبدو سطح حاملة الطائرات، للوهلة الأولى، شبيها بمدرج مطار عادي مغطى بالإسفلت أو الخرسانة، لكنه في الحقيقة يختلف عنه تماما. فهذا السطح، الذي تنطلق منه المقاتلات وتهبط عليه وسط ظروف بحرية قاسية، يُصنع من فولاذ بحري عالي المتانة صُمم خصيصًا لتحمل أوزان الطائرات الضخمة، والحرارة الشديدة، والعمليات العسكرية المتواصلة.

وتُعد حاملات الطائرات من أكثر القطع البحرية تعقيدا في العالم، إذ تضم مفاعلات نووية وأنظمة إطلاق واستعادة للطائرات، إلى جانب آلاف أفراد الطاقم. ومع ذلك، يبقى سطح الطيران أهم عنصر فيها، لأنه يمثل المدرج الذي تعتمد عليه جميع عمليات الإقلاع والهبوط في عرض البحر.

من الخشب إلى الفولاذ المدرع

في المراحل الأولى من تطور حاملات الطائرات، كانت أسطح الطيران تُبنى من ألواح خشبية مثبتة فوق هيكل فولاذي. لكن مع تصاعد وتيرة الحروب وتطور الطائرات العسكرية، لم يعد الخشب قادرا على تحمل الضغوط الهائلة، ما دفع المصممين إلى اعتماد أسطح فولاذية مدرعة منذ الحرب العالمية الثانية.

ولم يكن الهدف من استخدام الفولاذ توفير سطح أكثر صلابة فحسب، بل أيضا تحويله إلى جزء أساسي من الهيكل الإنشائي للسفينة، بما يمنحها قوة إضافية وقدرة أكبر على تحمل الضربات والانفجارات. كما يوفر هذا السطح حماية للطائرات المخزنة داخل الحظيرة أسفل سطح الطيران في حال تعرض السفينة لهجوم.

وتظل سماكة ألواح الفولاذ المستخدمة في حاملات الطائرات من المعلومات العسكرية الحساسة، إلا أنها تُصمم لتتحمل الهبوط العنيف للمقاتلات والإجهاد المستمر الناتج عن العمليات الجوية.

بيئة عمل لا ترحم

يتعرض سطح حاملة الطائرات يوميًا لظروف قاسية يصعب العثور على مثيل لها في أي منشأة أخرى. فهو يتحمل حرارة عوادم المحركات والحارق اللاحق للطائرات النفاثة، واحتكاك الإطارات عند الهبوط، والصدمات الناتجة عن أسلاك الإيقاف، إضافة إلى الوقود والسوائل الهيدروليكية ورذاذ مياه البحر والرياح والأمواج.

ولهذا السبب، لا يُترك الفولاذ مكشوفا، بل يُغطى بطبقة خاصة مانعة للانزلاق تتميز بمقاومة عالية للحرارة والتآكل. ولا تقتصر وظيفة هذه الطبقة على حماية السطح، بل توفر أيضًا احتكاكًا كافيًا يمنع انزلاق الطائرات ومركبات الخدمة وأفراد الطاقم أثناء تنفيذ العمليات، خاصة في الظروف الجوية الصعبة.

صيانة مستمرة للحفاظ على الكفاءة

ومع مرور الوقت، تتعرض الطبقة الواقية للتآكل بسبب الاستخدام المكثف، ما يستدعي إعادة تطبيقها بشكل دوري. ويعتمد عمرها الافتراضي على نوع المادة المستخدمة وكثافة العمليات التي يشهدها السطح.

وفي عام 2025، خضعت حاملة الطائرات الأمريكية USS Gerald R. Ford لأول عملية استبدال كاملة للطلاء المانع للانزلاق منذ دخولها الخدمة عام 2017، واستغرقت العملية نحو ثلاثة أسابيع، في خطوة تهدف إلى الحفاظ على أعلى مستويات السلامة والكفاءة التشغيلية، وفقا لموقع "slashgear".

ولا يقتصر استخدام هذا الطلاء المتخصص على حاملات الطائرات، بل يدخل أيضًا في تجهيز العديد من السفن العسكرية الأخرى، فيما تواصل القوات البحرية تطوير مواد أكثر متانة وسرعة في التطبيق لتقليل فترات الصيانة.