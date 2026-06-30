ميتا تفشل في رد دعاوى أمريكية حول إدمان الأطفال لاستخدام منصاتها

رفضت ​القاضية الاتحادية الأمريكية إيفون ‌جونزاليس ​روجرز طلبا من شركة ميتا بلاتفورمز لرفض دعوى قضائية رفعها ممثلو الادعاء في عشرات ⁠الولايات، تتهم الشركة بتصميم منصتي فيسبوك وإنستجرام بطريقة تسبب إدمان الأطفال ‌لاستخدامهما مع تعمد إخفاء الأضرار عن الجمهور.

وفي قرار ‌صدر في وقت متأخر ‌من أمس الاثنين، ‌رفضت قاضية ‌المحكمة الجزئية في أوكلاند بولاية كاليفورنيا ​طلب ‌ميتا ​برد الاتهامات التي تتعلق ⁠بالخداع والممارسات غير العادلة وانتهاك قانون ​حماية ⁠خصوصية الأطفال على ⁠الإنترنت.

وقالت القاضية إنه لا جدال في ⁠أن ميتا لم تمتثل لمتطلبات الإخطار وموافقة الوالدين المنصوص عليها في ذلك القانون، وأصدرت قرارا لصالح ‌الولايات بهذا الشأن.ولم ترد ميتا ​حتى الآن على طلب للتعليق اليوم الثلاثاء.