الأسلحة الجيوفيزيائية.. هل يتحول الطقس إلى أداة حرب؟

يثير مفهوم "الأسلحة الجيوفيزيائية" منذ عقود طويلة نقاشا متجددا في الأوساط العلمية والأمنية، إلى جانب حضوره اللافت في الأدبيات غير الرسمية ومنتديات الإنترنت.

ويقوم هذا المفهوم على فرضية إمكانية استخدام العمليات الطبيعية للأرض، مثل الطقس والزلازل والتيارات الجوية والمحيطية، كوسائل يمكن توظيفها عسكريا لتحقيق أهداف استراتيجية، وهو ما يفتح الباب أمام تساؤلات واسعة حول حدود العلم وإمكانات التلاعب بالنظم البيئية المعقدة.

وتعود جذور هذا النقاش إلى دراسات وأفكار عدد من الباحثين الذين طرحوا نظرية مفادها أن التأثير في البيئة لا يتطلب بالضرورة طاقة هائلة، بل قد يعتمد على "استثارة" حالات عدم استقرار طبيعية موجودة مسبقا.

ووفق هذا التصور، فإن إدخال كميات صغيرة من الطاقة في ظروف محددة قد يؤدي إلى إطلاق عمليات طبيعية متسلسلة ذات تأثيرات كبيرة، تشمل – نظريا – أحداثا كارثية مثل الزلازل أو الأعاصير أو اضطرابات مناخية واسعة النطاق.

وفي هذا السياق، كثيرا ما يُشار إلى برنامج "HAARP" الأمريكي للأبحاث المتعلقة بالأيونوسفير، باعتباره محورا رئيسيا في الجدل الدائر حول إمكانية التحكم في الطقس أو التأثير في المناخ.

وقد أصبح هذا البرنامج، الذي يهدف رسميا إلى دراسة الغلاف الجوي العلوي وخصائص البلازما والاتصالات الراديوية، موضوعا لعدد من النظريات التي تزعم إمكانية استخدامه لأغراض تتجاوز البحث العلمي.

كما تُذكر في السياق نفسه منشآت بحثية مماثلة في روسيا وأوروبا، مثل SURA وEISCAT، والتي تُستخدم لدراسة الطبقات العليا من الغلاف الجوي، غير أن بعض التفسيرات غير الرسمية تربط بين هذه المشاريع وإمكانية التأثير في الظواهر المناخية أو حتى السلوك البشري عبر الموجات الكهرومغناطيسية، وهي ادعاءات يرفضها المجتمع العلمي بشكل قاطع.

من جهة أخرى، يؤكد خبراء الفيزياء الجوية أن أنظمة الطقس تتشكل في طبقات منخفضة من الغلاف الجوي، وتحديدا في التروبوسفير والستراتوسفير، بينما تعمل هذه البرامج البحثية في طبقات أعلى بكثير، ما يجعل أي تفاعل مباشر بينها وبين الطقس شبه مستحيل من الناحية الفيزيائية.

ويشدد العلماء على أن تعقيد الأنظمة المناخية يجعل التحكم فيها أو توجيهها بدقة أمرا يتجاوز القدرات التكنولوجية الحالية.

ورغم هذه التوضيحات العلمية، يستمر الجدل الشعبي، خاصة مع الإشارة المتكررة إلى وثائق تاريخية رُفعت عنها السرية من وكالات استخباراتية، تتناول أبحاثا مبكرة حول تعديل الطقس لأغراض عسكرية، إلا أن المختصين يوضحون أن تلك الأبحاث كانت محدودة النطاق ولم تصل إلى تطوير أنظمة تشغيلية قادرة على التحكم الفعلي في المناخ.

وفي السنوات الأخيرة، اتسع هذا النقاش ليشمل مفهوم "هندسة المناخ" أو "التدخل المناخي"، وهو مجال علمي يبحث في إمكانية تقليل آثار التغير المناخي عبر تقنيات مثل عكس الإشعاع الشمسي أو تعديل تركيب الغلاف الجوي، إلا أن هذا المجال يثير بدوره مخاوف أخلاقية وسياسية، تتعلق بإمكانية استخدامه مستقبلا كأداة ضغط بين الدول.

وبين الطرح العلمي والتحليلات النظرية، تبقى مسألة الأسلحة الجيوفيزيائية موضوعا معلقا بين الواقع والافتراض، فبينما تؤكد الأبحاث العلمية صعوبة التحكم في الأنظمة الطبيعية شديدة التعقيد، يستمر الخوف من احتمال تطور تقنيات قد تغير قواعد التعامل مع البيئة في المستقبل.