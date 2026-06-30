مستشار ألمانيا مصدوم بعد مقتل 6 أشخاص بإطلاق نار بمركز لرعاية الشباب

أعرب المستشار الألماني فريدريش ميرتس عن تعازيه بعد مقتل ستة بالغين بالرصاص في مركز لرعاية الشباب بمدينة شتاده شمالي ألمانيا، يوم الاثنين.

وكتب ميرتس على منصة "إكس": "الأخبار الواردة من شتاده صادمة للغاية"، مضيفا أن العديد من الأشخاص "الذين أرادوا مساعدة الآخرين وحمايتهم" قتلوا أو أُصيبوا.

وأضاف: "أتقدم بخالص التعازي إلى الضحايا وعائلاتهم"، كما شكر أفراد الشرطة على سرعة استجابتهم للحادث.

وقالت الشرطة إن ستة من العاملين في مركز رعاية الشباب لاقوا حتفهم في الهجوم الذي وقع يوم الاثنين. ووفقا للمحققين، تشير النتائج الأولية إلى أن الدافع المرجح وراء الهجوم يعود إلى نزاع بشأن حضانة أطفال.

وأضافت الشرطة أن المشتبه به، وهو رجل / 45 عاما / وُلد في ألمانيا ومن أصول تركية، أُلقي القبض عليه في وقت لاحق من بعد ظهر اليوم نفسه أثناء محاولته الفرار.