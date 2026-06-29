ألمانيا.. مقتل 5 أشخاص في إطلاق نار والقبض على مشتبه به

لقي 5 أشخاص مصرعهم في حادث إطلاق نار وقع بمدينة شتاده غربي هامبورغ في شمال ألمانيا، الإثنين، وأكد متحدث باسم الشرطة إلقاء القبض على شخص يشتبه في ارتكابه الجريمة.

وقال المتحدث: "وقع إطلاق النار بالقرب من منشأة مخصصة للشباب في وسط المدينة"، مشيرا إلى أن الدوافع والخلفيات لا تزال غير معروفة حتى الآن. وكانت وسائل إعلام قد أوردت الخبر في وقت سابق.

ونشرت مديرية شرطة في منطقة لونيبورج عبر منصة "إكس" تحذيراً جاء فيه: "تجنبوا المنطقة على نطاق واسع".

وتقع مدينة شتاده ضمن منطقة هامبورج الحضرية، وتُعرف أيضاً بأنها البوابة الغربية لمنطقة ألتس لاند، أكبر منطقة متصلة لزراعة الفاكهة في ألمانيا، وتبعد نحو 40 كيلومتراً عن مدينة هامبورج.

كما أسفر الحادث عن حدوث إصابات لعدة أشخاص، وقالت متحدثة باسم الشرطة: "هناك عدة أشخاص أصيبوا، بعضهم إصاباته خطيرة". ولم تتوافر في البداية أي تفاصيل عن الضحايا، سواء عن القتلى أو المصابين. وألقت الشرطة القبض على شخصين مشتبه بهما، من بينهما الشخص الذي يُشْتَبَه أنه هو من أطلق النار.

ووفقاً للشرطة، وقع الحادث داخل منشأة للرعاية الاجتماعية الخاصة بالشباب، تضم وحدات سكنية مخصصة لإقامة الأمهات مع أطفالهن. ولم تتضح في البداية دوافع الجريمة أو ملابساتها، وكانت وسائل إعلام قد أوردت الخبر في وقت سابق.

ونشرت مديرية شرطة لونيبورج عبر منصة "إكس" تحذيراً جاء فيه: "تجنبوا المنطقة على نطاق واسع". وأظهرت الصور وجود أعداد كبيرة من قوات الأمن وسيارات الإسعاف والشرطة في موقع الحادث، كما شوهدت نساء يحملن أطفالاً رضعاً في حمالات على جانب الطريق. وأكدت الشرطة أنه لا يوجد أي خطر على السكان بعد حادث إطلاق النار.

وقال متحدث باسم مدينة شتاده إنه لم يكن هناك أي خطر يهدد داراً لرعاية الأطفال و مدرسة ابتدائية تقعان بالقرب من منشأة رعاية الشباب التي وقع فيها إطلاق النار. وأضاف أن سلطات المدينة سارعت إلى التواصل مع المؤسستين فور ورود البلاغات الأولى عن الحادث.

وأوضح المتحدث أن أطفال دار الرعاية كانوا داخل المبنى وقت وقوع إطلاق النار، مشيراً إلى أن أولياء الأمور تمكنوا في هذه الأثناء من اصطحاب أبنائهم من المدرسة الابتدائية.

وأفادت المعلومات الأولية لدى جهات التحقق بعدم وجود علاقة بين هذه الجريمة وجرائم العشائر.