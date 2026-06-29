مقتل شخص في إطلاق نار بمنطقة لمشجعي كأس العالم في كاليفورنيا

أعلنت الشرطة ​الأمريكية أن شخصا قتل ‌وأصيب ​آخر بجروح خطيرة أمس الأحد في إطلاق نار بأحد الأماكن الترفيهية الشهيرة في مدينة سان هوزيه بولاية كاليفورنيا يستضيف "منطقة مشجعين" مخصصة لعرض ⁠مباريات كأس العالم لكرة القدم.

ولم تكن هناك أي مباريات تعرض وقت إطلاق النار. وقالت شرطة سان هوزيه ‌في منشور على منصة إكس للتواصل الاجتماعي إنه تم إعلان وفاة ‌شخص في الموقع، ونقل مصاب ‌إلى مستشفى محلي "بجروح تهدد الحياة".

وأضافت "يجري التحقيق ‌في هذه ‌الواقعة باعتبارها جريمة قتل. وأغلقت عدة شوارع محيطة ​بالمنطقة".

وقع إطلاق ‌النار في ​ساحة سان بيدرو، ⁠وهي واحدة من بين عدة أماكن في منطقة خليج سان فرانسيسكو ​تتجمع ⁠فيها ⁠حشود ضخمة لحضور "حفلات مشاهدة" مفعمة بالحيوية تعرض فيها مباريات كأس العالم ⁠على شاشات عملاقة.

وشاهد صحفي من رويترز وجودا مكثفا للشرطة في المكان وشخصا ينقل على عجل على نقالة من المنطقة.

وقالت حارسة أمن، طلبت ‌عدم الكشف عن اسمها لأنها غير مخولة بالتحدث ​إلى وسائل الإعلام، إنها شاهدت المصاب وهو يعاني من آلام شديدة و"كان هناك دم حول رقبته وأعلى ​ظهره".