الصحة العالمية تعلن قرب انتهاء تفشي فيروس هانتا

أعلن رئيس منظمة الصحة العالمية، يوم أمس الأحد، أن تفشي فيروس هانتا يقترب من نهايته.

وقال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم جيبريسوس، إن جميع المخالطين للحالتين اللتين تم رصدهما في جنوب أفريقيا قد أكملوا الآن فترة المتابعة الخاصة بهم، دون الإبلاغ عن أي حالات إضافية.

وكتب على منصة إكس: "لقد اكتملت أيضا فترات الحجر الصحي والمتابعة لجميع الأشخاص في إسبانيا وهولندا، بما في ذلك أفراد طاقم السفينة إم في هونديوس".

وأضاف أنه حتى 25 يونيو، كان هناك 30 مخالطا لا يزالون تحت المتابعة.

وتابع قائلا: "لا يزال العدد الإجمالي للحالات عند 13 حالة، بما في ذلك ثلاث وفيات. والوضع لا يزال مستقرا، والتفشي يقترب من نهايته".

وأردف تيدروس أن منظمة الصحة العالمية "تعرب عن امتنانها لجميع الدول المشاركة في الاستجابة على تعاونها".