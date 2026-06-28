مقتل 3 فلسطينيين بقصف إسرائيلي على غزة

قُتل ثلاثة فلسطينيين وأصيب آخر ، اليوم الأحد ، بقصف إسرائيلي على قطاع غزة .

ونقل "المركز الفلسطيني للأعلام" عن مصادر محلية قولها إن اثنين قُتلا و ثالث أصيب جراء قصف من مسيرة إسرائيلية في منطقة السلاطين غربي بيت لاهيا شمالي قطاع غزة.

إضافة إلى ذلك، أصيب طفل في رأسه برصاص قوات إسرائيلية بمنطقة القصاصيب في جباليا شمال غزة.

ونفذت القوات الإسرائيلية عمليات نسف لمبانٍ سكنية شرقي مدينة غزة، وشمالي القطاع.

وأطلقت طائرات مسيرة إسرائيلية النار في محيط مدرسة الهاشمية بحي التفاح شمال شرقي مدينة غزة، كما أطلقت النار في محيط مفترق السنافور بالحي ذاته.