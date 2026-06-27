أعضاء بالكونغرس يعارضون بيع محركات طائرات مقاتلة أمريكية إلى تركيا

أعرب أربعة أعضاء من الحزب الجمهوري الأمريكي من أصل يوناني في الكونغرس عن معارضتهم بشكل علني لبيع محركات طائرات مقاتلة طراز(إف110)، أمريكية الصنع إلى تركيا.

وأصدر أعضاء الكونغرس جاس بيليراكيس ونيكول ماليوتاكيس ومايك هاريدوبولوس وجيمي باترونيس بيانا مشتركا، أعربوا فيه عما وصفوه بـ"قلق عميق" إزاء تقارير تفيد بأن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تعتزم المضي قدما في عملية البيع العسكرية المقترحة، حسب صحيفة كاثيميريني اليونانية اليوم السبت.

وأضاف النواب "بصفتنا أعضاء في الكونغرس من أصل يوناني، فإننا نعرب عن قلقنا العميق إزاء تقارير تفيد بعملية بيع عسكرية مقترحة إلى تركيا".