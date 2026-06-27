طائرات عسكرية روسية وصينية تدخل منطقة الدفاع الجوي الكوري

أعلن الجيش الكوري الجنوبي، اليوم السبت، أن نحو عشر طائرات عسكرية صينية وروسية دخلت لفترة قصيرة منطقة تحديد الدفاع الجوي فوق المياه الشرقية والجنوبية للبلاد ثم غادرت.

ووفقا لهيئة الأركان المشتركة، دخلت الطائرات العسكرية الصينية والروسية منطقة تحديد الدفاع الجوي تباعا في وقت سابق من اليوم قبل انسحابها منها، بحسب وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء.

وأفادت هيئة الأركان المشتركة بأن الطائرات، التي يُزعم أنها تضم قاذفات ومقاتلات، لم تنتهك المجال الجوي لكوريا الجنوبية.

وأضافت الهيئة أن الجيش الكوري الجنوبي رصد الطائرات قبل دخولها منطقة الدفاع الجوي، ودفع بمقاتلات تابعة لسلاح الجو تحسبًا لأي طارئ.

ولا تعد منطقة تحديد الدفاع الجوي مجالا جويا إقليميا، وإنما يتم تحديدها لكي تقوم الطائرات الأجنبية بالكشف عن هويتها لتجنب أي اشتباكات عرضية.

ويبدو أن هذا الدخول القصير حدث خلال مناورات جوية مشتركة بين البلدين، وفقًا لمسؤول في هيئة الأركان المشتركة.

وتعد هذه الواقعة هي الأحدث من نوعها بعد دخول تسع طائرات عسكرية من الصين وروسيا منطقة تحديد الدفاع الجوي في ديسمبر من العام الماضي، ما دفع سول إلى تقديم احتجاج رسمي إلى الملحقين العسكريين للبلدين في سول.

ومنذ عام 2019، دأب البلدان على إرسال طائراتهما العسكرية إلى منطقة تحديد الدفاع الجوي مرة أو مرتين سنويا خلال مناورات مشتركة، دون إشعار مسبق.