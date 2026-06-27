زلزال بقوة 5.6 درجات يضرب وسط اليابان وإصابة 10 أشخاص

ذكرت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية أن زلزالا قويا، بلغت شدته 5.6 درجات ضرب مقاطعة ياماناشي وسط اليابان والمناطق القريبة الليلة الماضية ولم يتم صدور أي تحذير من أمواج المد العاتية (تسونامي) ولم يتم رصد أي اضطراب في النشاط البركاني في جبل فوجي.

وقالت السلطات اليابانية اليوم السبت إنها تلقت تقارير بشأن تعرض عشرة أشخاص لإصابات طفيفة، حسب صحيفة جابان توداي اليوم.

ووقع الزلزال في الساعة العاشرة و28 دقيقة مساء وكان على عمق حوالي 20 كيلومترا، في بلدة فوجيكاواجوتشيكو في مقاطعة ياماناشي.

وقال كبير أمناء مجلس الوزراء، مينورو كيهارا في مؤتمر صحفي إنه لم يتم العثور على أي اضطراب في منشآت الطاقة النووية، بما في ذلك محطة هاماوكا التي تشغلها شركة تشوبو للطاقة الكهربائية.