أمطار غزيرة تضرب غرب اليابان مع اقتراب عاصفتين استوائيتين

تسببت أمطار غزيرة في حدوث فيضانات في أجزاء من غرب اليابان يوم أمس الجمعة، مع اقتراب عاصفتين استوائيتين أضافتا مزيدا من الأمطار إلى الأمطار الموسمية التي تسقط على البلاد.

قالت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية إن العاصفة ميكهالا كانت قبالة الساحل الغربي لجزيرة أمامي النائية بجنوب اليابان حتى وقت متأخر من بعد ظهر الجمعة وكانت تتجه شمال شرق البلاد.

وقالت الوكالة إن عاصفة أخرى "هيجوس" كانت تتحرك في مكان قريب ومن المتوقع أن تصل العاصفتان إلى منطقة طوكيو اليوم السبت مع التسبب في هطول أمطار غزيرة.

وفي وقت سابق من يوم الجمعة، أصيب رجل عندما سقط في ممر مائي في نارا، وفقا لهيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية.

وأظهرت لقطات تلفزيونية من كيوتو نهر كامو وهو يمتلئ بالمياه الموحلة. وتم إصدار تحذير من الفيضانات في أجزاء من كيوتو وأوساكا ومناطق أخرى في غرب اليابان.

وقالت وكالة إدارة الحرائق والكوارث إن أكثر من 30 منزلا غمرتها المياه في نارا وهيروشيما يوم الجمعة. كما عطلت الأمطار الغزيرة بعض رحلات القطارات والرحلات الجوية في المنطقة.