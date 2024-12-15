مدير المخابرات الروسية: لم أتواصل مع (سي.آي.إيه) بشأن هجمات متبادلة بين كييف وموسكو

نقلت وكالة الإعلام الروسية اليوم الأحد عن مدير المخابرات الخارجية الروسية سيرجي ناريشكين قوله إنه لم يجر أي اتصال مع وكالة المخابرات المركزية الأمريكية (سي.آي.إيه) بشأن هجمات نفذتها كييف بأسلحة غربية بعيدة المدى على روسيا واستخدام موسكو لصاروخها الجديد ردا على ذلك.

وعندما سُئل عما إذا كان تحدث إلى مدير وكالة المخابرات المركزية الأمريكية وليام بيرنز فيما يتعلق بضربات كييف على روسيا أو إطلاق روسيا لصاروخ باليستي جديد فرط صوتي متوسط المدى يعرف باسم "أوريشنيك" على أوكرانيا، قال ناريشكين "لا، لم أتواصل".