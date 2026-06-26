في انتصار آخر لممداني.. نيويورك تجمد إيجارات مليون شقة

صوت مجلس الإسكان ​في مدينة نيويورك على تجميد إيجارات نحو مليون ‌شقة خاضعة ​للتنظيم لمدة تصل إلى عامين، في وفاء بتعهد انتخابي أساسي لرئيس البلدية زهران ممداني بعد أشهر قليلة فقط من توليه منصبه.

وحدد التصويت بتأييد سبعة أعضاء ومعارضة عضو واحد في مجلس إرشادات الإيجارات بالمدينة نسبة ⁠الزيادة عند الصفر لعقود الإيجار لسنة واحدة وسنتين اعتبارا من أكتوبر.

ورحب مئات المستأجرين المحتشدين في قاعة متحف في مانهاتن بالنبأ وأطلقوا الصفارات فرحا ‌بنتيجة التصويت.

وقال ممداني في بيان "هذا انتصار تاريخي للمستأجرين في مدينة نيويورك. هذا هو الارتياح الذي يستحقه العاملون في ‌أنحاء مدينتنا".

كان التصويت ختام طقس سنوي يدوم ‌لأسابيع لتحديد الزيادة التي يمكن للملاك فرضها على ‌إيجارات الشقق الخاضعة لنظام ‌استقرار الإيجارات، والتي يسكنها نحو ربع سكان نيويورك. ويأخذ المجلس في الاعتبار عوامل ​تشمل الأجور والتضخم ‌وتكاليف الصيانة ​والضرائب ودخل الملاك.

وبلغ متوسط الإيجار ⁠الشهري للشقة الخاضعة للتنظيم 1599 دولارا، وفقا لدراسة المجلس لعام 2025، في مدينة يبلغ فيها متوسط إيجار الشقة المؤجرة ​حديثا ⁠3950 دولارا، ⁠حسبما أوضحت وكالة ستريت إيزي للإعلانات العقارية.

وعين ممداني، الاشتراكي الديمقراطي، ستة من أعضاء المجلس التسعة منذ توليه منصبه في ⁠يناير، واختار أشخاصا يعتقد أنهم متعاطفون مع المستأجرين.

لكن قبل ساعات من التصويت قالت العضو كريستينا سميث التي تمثل الملاك إن المجلس مكدس بأعضاء لهم أجندة محددة واستقالت، متهمة إياه بعدم الالتزام ‌بواجباته القانونية في الحفاظ على الحياد.

وأضافت سميث، التي عينها سلف ممداني، ​إن النتيجة حددها سلفا رئيس البلدية.

وهذا التصويت هو انتصار آخر يضاف إلى سجل نجاحات ممداني هذا الأسبوع بعدما احتفل بفوز المرشحين اليساريين الثلاثة الذين أيدهم في الانتخابات التمهيدية ​للحزب الديمقراطي المؤهلة ‌لدخول الكونغرس.