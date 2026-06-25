ترامب: زلزالا فنزويلا تسببا في "عدد مروع من الوفيات"

أكد الرئيس ‌الأمريكي ​دونالد ترامب أن الزلزالين اللذين ضربا فنزويلا أمس الأربعاء "تسببا في ⁠عدد مروع من الوفيات"، دون ذكر أرقام رسمية ‌عن الضحايا.

وكتب ترامب في منشور ‌على منصة تروث ‌سوشال "الزلزالان الكبيران اللذان ضربا ‌للتو ‌شعب فنزويلا العظيم هائلان ​من ‌حيث ​القوة وتسببا في ⁠عدد مروع من الوفيات".

وقال "الولايات ​المتحدة ⁠الأمريكية على ⁠أهبة الاستعداد، وراغبة وقادرة على ⁠تقديم المساعدة! أصدرت تعليماتي لجميع وكالات حكومتنا بالاستعداد للتحرك بسرعة. سنكون ‌هناك من أجل ​أصدقائنا الجدد والعظماء. والتقارير الأولية لا تبشر بخير".