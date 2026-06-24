مدير منظمة الصحة: تفشي إيبولا يفوق جهود الاستجابة

قال ​تيدروس أدهانوم جيبريسوس مدير عام منظمة ‌الصحة ​العالمية اليوم الأربعاء إن جهود مواجهة تفشي فيروس إيبولا في جمهورية الكونجو الديمقراطية وأوغندا لا تزال دون المطلوب.

وأضاف في مؤتمر ⁠صحفي "رغم التقدم الجيد الذي أحرزناه، ما زلنا نواجه تحديات كبيرة، ولا يزال تفشي المرض ‌يتفوق على جهود الاستجابة".

وتابع أن الخطر العالمي الناجم عن تفشي فيروس ‌إيبولا لا يزال منخفضا، لكنه ‌دعا إلى توسيع نطاق التدابير ‌الرامية إلى ‌احتواء تفشي سلالة بونديبوجيو النادرة من الفيروس. ومضى قائلا "تتبع ​المخالطين غير ‌كاف، ​وقدرات العلاج غير ⁠كافية، ولا تزال عمليات الدفن الآمنة تشكل تحديا كبيرا، في ظل الضغوط ​التي تتعرض ⁠لها ⁠المنظومة الصحية".

وتقع بؤرة تفشي فيروس إيبولا في الكونجو، حيث ⁠سجلت 1094 حالة مؤكدة، منها 277 حالة وفاة. وأكدت أوغندا تسجيل 20 حالة إصابة وحالتي وفاة. وقال مسؤول كبير في منظمة الصحة ‌العالمية أمس الثلاثاء إن هذه الموجة سجلت أكبر ​عدد من الحالات المؤكدة خلال الشهر الأول مقارنة بأي موجة سابقة من المرض.