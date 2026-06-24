فرنسا ترصد إصابة أولى بفيروس إيبولا

أعلنت وزارة ‌الصحة ​الفرنسية اليوم الأربعاء أن طبيبا عاد من مهمة إنسانية في جمهورية الكونغو الديمقراطية ⁠ثبتت إصابته بفيروس إيبولا، في أول حالة إصابة بالفيروس ‌في البلاد خلال التفشي الحالي.

وذكرت ‌الوزارة في بيان أن ‌المريض جرى عزله ‌وتعمل السلطات ‌على تتبع المخالطين له، مشيرة ​إلى ‌أن ​الخطر على ⁠عامة السكان الأوروبيين منخفض.

وتقول منظمة الصحة ​العالمية ⁠إن الكونغو ⁠الديمقراطية سجلت أكبر عدد من حالات ⁠الإصابة المؤكدة بإيبولا خلال الشهر الأول مقارنة مع أي تفش آخر للفيروس، ‌الذي أصيب به أكثر من ​ألف شخص وأودى بحياة 267.