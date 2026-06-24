فرنسا ترصد إصابة أولى بفيروس إيبولا

أعلنت وزارة الصحة الفرنسية اليوم الأربعاء أن طبيبا عاد من مهمة إنسانية في جمهورية الكونغو الديمقراطية ثبتت إصابته بفيروس إيبولا، في أول حالة إصابة بالفيروس في البلاد خلال التفشي الحالي.
وذكرت الوزارة في بيان أن المريض جرى عزله وتعمل السلطات على تتبع المخالطين له، مشيرة إلى أن الخطر على عامة السكان الأوروبيين منخفض.
وتقول منظمة الصحة العالمية إن الكونغو الديمقراطية سجلت أكبر عدد من حالات الإصابة المؤكدة بإيبولا خلال الشهر الأول مقارنة مع أي تفش آخر للفيروس، الذي أصيب به أكثر من ألف شخص وأودى بحياة 267.