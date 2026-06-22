"تم تدمير الهدف".. براند دبي يحول زوار منتدى الإعلام الإماراتي إلى حماة لسماء الوطن

في تجربة تفاعلية استثنائية خطفت أنظار زوار منتدى الإعلام الإماراتي، خصصت براند دبي ركناً للعبة الإلكترونية "تم تدمير الهدف"، تقديراً لجهود ودور قوات الدفاع الوطني في حماية أمن الوطن وصون سماء الإمارات.

وعلى مدار 60 ثانية من الحماس والإثارة، تتيح اللعبة للزوار خوض تجربة محاكاة لقيادة طائرة مقاتلة إماراتية مكلفة بالتصدي لهجوم تنفذه طائرات مسيّرة، في تجربة مستوحاة من مشاهد البطولة التي جسدها الطيار الإماراتي الذي نجح في تدمير جميع الأهداف خلال الأحداث الأخيرة.

ولا تتطلب التجربة أي خبرة مسبقة، إذ يبدأ المشاركون مهمتهم فور دخولهم إلى قمرة القيادة الافتراضية، حيث يتعين عليهم رصد الأهداف المعادية وتدميرها في وقت قياسي، ما يمنحهم فرصة استثنائية لاستشعار جانب من المسؤولية والتحديات التي يواجهها رجال الدفاع الوطني في حماية أجواء الدولة.

وشهد الركن الذي خاصه براند دبي على هامش النسخة الحادية عشرة لمنتدى الإعلام الاماراتي إقبالاً لافتاً من الإعلاميين والضيوف والشباب، الذين حرصوا على خوض التجربة والتقاط الصور التذكارية، في مشهد عكس حجم التفاعل مع المبادرة التي جمعت بين التكنولوجيا والترفيه والرسائل الوطنية.

ويحمل ركن "تم تدمير الهدف" رسالة تتجاوز حدود اللعبة الإلكترونية، إذ يهدف إلى ترسيخ مشاعر الفخر والاعتزاز بقدرات أبناء الإمارات وكفاءة منظومتها الدفاعية، وتسليط الضوء على الجهود الكبيرة التي تبذلها قوات الدفاع الوطني في حماية أمن الوطن واستقراره.

وفي نهاية كل جولة ناجحة، تظهر العبارة التي حملت اسم التجربة: "تم تدمير الهدف"، لتتحول من مجرد رسالة على الشاشة إلى تجسيد رمزي لليقظة والجاهزية والقدرة على حماية سماء الإمارات من أي تهديد.