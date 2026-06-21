زيلينسكي يحذر من هجوم روسي وشيك واسع النطاق على أوكرانيا

أكد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أمس ​السبت أن القوات الروسية تستعد لشن هجوم وشيك ‌واسع النطاق على ​أوكرانيا، وطالب السكان بضرورة توخي الحذر الشديد. وأسفرت ضربات روسية في أنحاء متفرقة من البلاد عن مقتل ستة أشخاص على الأقل.

وذكر زيلينسكي في خطابه الليلي المصور "الليلة وفي الساعات القادمة، من المهم للغاية الانتباه جيدا إلى تحذيرات ⁠الغارات الجوية".

وتابع "يستعد الروس لشن هجوم واسع النطاق. أرجوكم، احرصوا على سلامتكم".

وشنت القوات الروسية سلسلة من الهجمات العنيفة على كييف في الأسابيع القليلة الماضية وفي مدن رئيسية أخرى.

‌وأسفرت الغارات التي وقعت يوم الاثنين الماضي عن مقتل عشرة أشخاص في أنحاء البلاد وإلحاق أضرار جسيمة بدير "بيشيرسك لافرا"، وهو ‌دير يعود تاريخه إلى ألف عام ويُعد رمزا ‌للتراث الروحاني والثقافي الأوكراني.

وتعهد زيلينسكي بأن الجيش الأوكراني ‌سيواصل حملته من الضربات متوسطة ‌وطويلة المدى، التي تركز على قطاع النفط.

وقال إن طائرات مسيرة أوكرانية ضربت ​مصفاة نفط في ‌منطقة تيومين ​غرب سيبيريا يوم السبت، كما ضربت ⁠طائرات مسيرة أوكرانية مصفاة نفط في موسكو مرتين هذا الأسبوع.

وأكد إيفان فيدوروف حاكم منطقة زابوريجيا على تطبيق تليغرام أن القوات الروسية ⁠هاجمت المدينة ⁠الواقعة في جنوب شرق أوكرانيا يوم السبت بقنابل انزلاقية، مما أسفر عن مقتل خمسة أشخاص وإصابة عشرة آخرين.

وأضاف أن ⁠المدينة تعرضت لتسع هجمات، وأصيبت عدة مبان سكنية وبنى تحتية أخرى بأضرار. وبالقرب من الحدود الروسية، قال مسؤولون محليون إن هجوما بقنبلة أسفر عن مقتل شخص واحد في ضواحي مدينة سومي.

وفي منطقة خيرسون الجنوبية، قال ‌حاكم المنطقة أولكسندر بروكودين إن شخصا واحدا لقي مصرعه في هجوم بطائرة مسيرة ​على قرية تقع شمالي المدينة الرئيسية في المنطقة، والتي تحمل اسم خيرسون أيضا.

وأفاد مسؤولون محليون بأن ثلاثة أطفال أصيبوا بجروح عندما تعرضت مدينة بولتافا الواقعة في وسط البلاد ​لقصف روسي.