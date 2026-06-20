تأثر حركة السفر بمطار إدنبرة بسبب إنذار أمني

واجه الركاب طوابير طويلة في مطار إدنبره، عاصمة اسكتلندا، الذي أعيد فتحه، اليوم السبت، بعدما تم إخلاء أجزاء بمبنى الركاب مساء الجمعة بسبب إنذار أمني.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي أيه ميديا) اليوم، أنه جرى إرسال فرقة تفكيك المتفجرات إلى المطار للتحقيق فيما وصفته الشرطة بأنه "طرد مثير للريبة"، جرى اكتشافه الساعة 0650 مساء (1750 بتوقيت جرينتش) أمس الجمعة.

وصدر أمر إخلاء وفرضت الشرطة طوقا أمنيا وأغلقت الطرق.

وقالت الشرطة صباح السبت، إنه لا يتم التعامل مع الحادث على أنه مصدر اشتباه.

وأوضح المطار أنه سوف يستأنف خدماته الطبيعية بأسرع وقت ممكن، مضيفا أن الحادث سوف يكون له أثر طوال اليوم.

وواجه المسافرون الذين وصلوا إلى المطار اليوم السبت طوابير طويلة التي امتدت لآخر مبنى الركاب.