اليابان ترفع رسوم التأشيرات للأجانب في أول تعديل منذ 48 عاما

قررت الحكومة اليابانية رفع رسوم التأشيرات المفروضة على الرعايا الأجانب، وذلك عبر تعديل أمرٍ صادر عن مجلس الوزراء يتعلق بهذا الشأن، حسبما أفادت وكالة جيجي برس اليابانية للأنباء اليوم السبت.

ويمثل هذا القرار، الذي تم اتخاذه خلال اجتماع مجلس الوزراء يوم الجمعة الماضية، أول مراجعة لرسوم التأشيرات منذ 48 عاما، وتحديدا منذ عام 1978.

وبموجب التعديل، سيتم رفع رسوم تأشيرة الدخول لمرة واحدة من 3 آلاف ين حاليًا إلى 15 ألف ينا، بينما سترتفع رسوم تأشيرة الدخول المتعدد من 6 آلاف ين إلى 30 ألف ينا (الين يساوي 0.0062 دولار).

ومن المقرر أن تسري الرسوم الجديدة على الطلبات المُقدمة اعتبارا من الأول من يوليو فصاعدا.

وأوضح وزير الخارجية الياباني توشيميتسو موتيجي، في مؤتمر صحفي، أن هذا التعديل يأتي استجابةً لارتفاع مستويات الأسعار، مضيفًا أنه لا يتوقع أن يؤثر ذلك بشكل فوري على أعداد السياح القادمين إلى البلاد.