اليابان وأمريكا ..مناورات دفاعية مشتركة

بدأت قوات الدفاع الذاتي البرية اليابانية وقوات مشاة البحرية الأمريكية اليوم السبت مناورات "التنين الحازم" الميدانية لمهارات الدفاع عن الجزر، والتي ستستمر حتى 30 يونيو في جميع أنحاء منطقة كيوشو في جنوب غرب اليابان ومقاطعة أوكيناوا.

وتعتزم قوات الدفاع الذاتي البرية اليابانية نشر طائرات نقل طراز "في-22" أوسبري، ومقرها معسكر ساجا في جزيرة مياكو في مقاطعة أوكيناوا للمرة الأولى للتدريب على نقل الضحايا من الجزيرة إلى قاعدة فوتينما الجوية التابعة لقوات مشاة البحرية الأمريكية(المارينز) في جزيرة أوكيناوا، حسب صحيفة جابان توداي اليوم السبت.

وقال الليفتنانت جنرال سيجي توريومي، القائد العام للجيش الغربي لقوات الدفاع الذاتي البرية اليابانية في حفل افتتاح، أقيم في معسكر كينجون في مقاطعة كوماموتو إن إظهار القدرات الدفاعية "أمر مهم للغاية للسلام والاستقرار في منطقة المحيطين الهندي والهادئ".

يشار إلى أن سفنا صينية توغلت مرارا في المياه اليابانية حول جزر سينكاكو غير المأهولة، التي تخضع لسيطرة طوكيو، والتي تطالب بكين بأحقيتها في السيطرة عليها، وتقع في بحر الصين الشرقي، على بعد حوالي 200 كيلومتر من جزيرة مياكو.

وستشارك دبابات من طراز 10 في التدريب في ميدان التدريب هيجوداي في مقاطعة أويتا، لكن ستمتنع عن إطلاق النار من مدافعها الرئيسية، بعد أن أسفر تدريب للدبابات هناك في أبريل عن مقتل أو إصابة أربعة أشخاص.